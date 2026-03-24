Onduidelijkheid over moord Loek van Dam valt nabestaande zwaar

DEN HAAG (ANP) - Het uitblijven van antwoorden over de moord op zijn vader is "buitengewoon zwaar", laat de zoon van de in 1992 vermoorde Loek van Dam weten via zijn advocaat Sébas Diekstra. De rechtbank sprak verdachte Ruben B. dinsdag vrij van betrokkenheid bij de moord.

"Cliënt had gehoopt dat er nu eindelijk, na al die jaren, voor eens en altijd duidelijkheid zou komen over wat er met zijn vader is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is", aldus Diekstra. Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank niet heeft kunnen vaststellen wie de Haagse garagehouder heeft gedood. Betrokkenheid van B. als schutter of opdrachtgever kon niet worden bewezen.

B. en zijn zoon waren in 1992 ook verdachten. De zaak tegen beiden is toen geseponeerd. Het onderzoek werd na een tip in 2022 heropend. De zoon werd niet opnieuw als verdachte aangemerkt. De zaak tegen hem is verjaard.

De zoon van Van Dam is politie en justitie dankbaar voor hun inspanningen. "Voor hem blijft het belangrijkste dat alles wat mogelijk is wordt gedaan om alsnog helderheid te krijgen over de moord op zijn vader."