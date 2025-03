Trump: Bidens gratieverleningen aan 'politiek tuig' zijn ongeldig

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de gratie die zijn voorganger verleende aan "politiek tuig", ongeldig is. Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat een zogenoemde autopen is gebruikt en dat de Democraat Joe Biden daardoor niet zelf tekende. Hij claimt dat Biden ook niet wist dat in zijn naam gratie is verleend.

Een autopen is een apparaat dat gebruikt kan worden om automatisch handtekeningen te zetten. De gratie is nu "nietig verklaard en vervallen", aldus de Republikein. Die zegt dat mensen die zich met een "heksenjacht" tegen hem hebben beziggehouden en gratie kregen nu alsnog "tot op het hoogste niveau" kunnen worden onderzocht.

Autopen

Biden verleende vlak voor het einde van zijn presidentschap preventief gratie aan familieleden en bekende Amerikanen die kritiek hebben gekregen van Trump, zoals politica Liz Cheney, oud-generaal Mark Milley en medisch expert Anthony Fauci. Hij wilde hen zo tegen politiek gemotiveerde vervolging beschermen.

"De gratiedocumenten werden niet aan Biden uitgelegd of door hem goedgekeurd", beweert Trump nu. "Hij wist er niets van, en de mensen die er wel van wisten, hebben mogelijk een misdaad begaan." Biden heeft zelf nog niet gereageerd.