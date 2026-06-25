Nederland vraagt in EU om uitstel bij invoering grenssysteem

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft samen met andere EU-lidstaten gepleit voor uitstel bij de invoering van het nieuwe grenscontrolesysteem. Het systeem is nog altijd niet af, meldt een woordvoerder van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan het ANP.

Het zogeheten Entry/Exit System (EES) moet digitaal bijhouden welke mensen zonder EU-nationaliteit de unie binnenkomen, om op die manier paspoortstempels te vervangen. Een belangrijk onderdeel van het systeem is het vastleggen van biometrische gegevens, oftewel foto's en vingerafdrukken. Juist daaraan schort het nog.

Europese regels bieden tot 6 september de tijd om de biometrische registratie achterwege te laten als het druk is. "Nederland maakt zich in Europees verband hard voor verlenging hiervan", laat de woordvoerder weten. Het is niet direct duidelijk welke andere landen ook om uitstel vroegen.

Rome

Zowel aan de Nederlandse als de Europese kant van het systeem zijn er volgens de woordvoerder storingen geweest. Wanneer het systeem naar behoren werkt, kan hij niet zeggen. "We werken hard om alle obstakels in de ICT-systemen weg te nemen."

Het overgrote deel van de registraties zou op Schiphol plaatsvinden. "We zijn constant in overleg met Schiphol en KLM om te zorgen dat de zomer zo goed mogelijk verloopt." De luchthavens bij Rome hebben het grenssysteem tijdelijk opgeschort, zei het hoofd van het bedrijf achter de luchthavens in de Financial Times.