Nieuwbouwhuizen opnieuw duurder, prijsstijging zwakt wel af

DEN HAAG (ANP) - Nieuwbouwkoopwoningen zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 7,8 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. De prijsstijgingen zijn daarmee opnieuw afgezwakt.

Een nieuwbouwwoning kostte van april tot en met juni gemiddeld ruim 495.000 euro. In de eerste drie maanden van dit jaar kostte een nieuwbouwwoning nog 9,4 procent meer, eind 2024 was een dergelijke woning bijna 5,6 procent duurder.

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn volgens het CBS van april tot en met juni sterker gestegen. In het tweede kwartaal was de gemiddelde verkoopwaarde van deze woningen bijna 473.000 euro. Dat was 9,7 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2025 werden bestaande koopwoningen nog bijna 11 procent duurder op jaarbasis.

Tweede kwartaal steeds meer huizen verkocht

Ondanks de prijsstijgingen werden in het tweede kwartaal wel meer huizen verkocht. In totaal ging dat om ruim 63.000, 17,5 procent meer dan vorig jaar. Die stijging komt vooral door de verkoop van bestaande koopwoningen, waarvan ruim 57.000 werden verkocht. Dat is bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. Met bijna 6300 bleef het aantal verkochte nieuwbouwwoningen vrijwel gelijk.

De gemiddelde prijsstijging van nieuwbouw en bestaande bouw samen kwam in Nederland uit op 9,5 procent in het tweede kwartaal. Dat is boven het Europese gemiddelde van 5,4 procent.

In zeven landen binnen de Europese Unie stegen de prijzen nog harder dan in Nederland, stelt het CBS. De grootste stijging in het tweede kwartaal werd waargenomen in Portugal, waar woningen 17,2 procent duurder werden. Finland was het enige land waar huizen juist goedkoper werden, met 1,3 procent.