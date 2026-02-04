ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe afspraken overheid, netbeheerders en bedrijven om vol net

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 10:51
anp040226127 1
DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft samen met onder meer netbeheerders en het bedrijfsleven nieuwe afspraken gemaakt om bedrijven en organisaties sneller op het volle stroomnet aan te kunnen sluiten. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) meldt dat het daarmee een groot deel van de huidige wachtrij binnen twee jaar wil laten aansluiten op het net.
De partijen, waaronder de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), willen het bijvoorbeeld voor bedrijven aantrekkelijker maken om het stroomverbruik (deels) te verplaatsen naar buiten de piekmomenten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een deel van de productie te verplaatsen naar een ander tijdstip. Ook krijgen netbeheerders meer financiële ruimte voor afspraken met verbruikers die capaciteit vrijmaken op het net.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading