Nieuwe afspraken overheid, netbeheerders en bedrijven om vol net

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft samen met onder meer netbeheerders en het bedrijfsleven nieuwe afspraken gemaakt om bedrijven en organisaties sneller op het volle stroomnet aan te kunnen sluiten. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) meldt dat het daarmee een groot deel van de huidige wachtrij binnen twee jaar wil laten aansluiten op het net.

De partijen, waaronder de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), willen het bijvoorbeeld voor bedrijven aantrekkelijker maken om het stroomverbruik (deels) te verplaatsen naar buiten de piekmomenten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een deel van de productie te verplaatsen naar een ander tijdstip. Ook krijgen netbeheerders meer financiële ruimte voor afspraken met verbruikers die capaciteit vrijmaken op het net.