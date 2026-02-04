Politie deelt foto's en naam van overleden man (49) in Schiedam

SCHIEDAM (ANP) - De politie heeft vier foto's en de naam gedeeld van de 49-jarige man uit Schiedam die donderdag 29 januari dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Dirk van Wassenaarsstraat in de Zuid-Hollandse stad. De politie sluit een misdrijf niet uit en is op zoek naar getuigen die het slachtoffer de afgelopen twee weken hebben gezien.

De politie meldt dat het slachtoffer op 23 januari nog is gezien en deelt twee foto's van die dag. Op de foto's die volgens de politie die dag zijn gemaakt, is de man op straat te zien met donkere kleding en een muts. De man droeg regelmatig een opvallende roze pet of een muts met neppe dreadlocks, aldus de politie.

Volgens de politie zijn er in het onderzoek nog veel vragen onbeantwoord. De politie gaat uit van verschillende scenario's. Wat deze scenario's zijn, kon een politiewoordvoerster niet zeggen. Door de naam en foto's van de man te delen, hoopt de politie op nieuwe informatie.