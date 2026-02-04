ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie deelt foto's en naam van overleden man (49) in Schiedam

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 10:45
anp040226124 1
SCHIEDAM (ANP) - De politie heeft vier foto's en de naam gedeeld van de 49-jarige man uit Schiedam die donderdag 29 januari dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Dirk van Wassenaarsstraat in de Zuid-Hollandse stad. De politie sluit een misdrijf niet uit en is op zoek naar getuigen die het slachtoffer de afgelopen twee weken hebben gezien.
De politie meldt dat het slachtoffer op 23 januari nog is gezien en deelt twee foto's van die dag. Op de foto's die volgens de politie die dag zijn gemaakt, is de man op straat te zien met donkere kleding en een muts. De man droeg regelmatig een opvallende roze pet of een muts met neppe dreadlocks, aldus de politie.
Volgens de politie zijn er in het onderzoek nog veel vragen onbeantwoord. De politie gaat uit van verschillende scenario's. Wat deze scenario's zijn, kon een politiewoordvoerster niet zeggen. Door de naam en foto's van de man te delen, hoopt de politie op nieuwe informatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading