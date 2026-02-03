Nieuwe AI-tool jaagt Amerikaanse beleggers de stuipen op het lijf

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen dinsdag scherp omlaag, vooral door de angst dat AI-ontwikkelingen de positie van gevestigde softwarebedrijven zullen ondermijnen. Die vrees werd eerder op de dag aangewakkerd op de Europese beurzen door een nieuwe tool van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic dat is ontworpen om juridisch werk te automatiseren. Het hulpmiddel zorgde voor nog meer twijfels over wat AI gaat doen met de hele informatie- en datasector.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 49.240,99 punten, nadat de beursindex eerder op de dag kortstondig naar een nieuw record was geklommen. De breder samengestelde S&P 500-index leverde 0,8 procent in op een stand van 6917,81 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 1,4 procent omlaag tot 23.255,19 punten.

Palantir Technologies (plus 6,8 procent) was een positieve uitzondering onder de techaandelen. Het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.