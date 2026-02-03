ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code oranje uitgebreid, kans op verraderlijke gladheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 21:50
anp030226222 1
DEN HAAG (ANP) - Het KNMI heeft de aangekondigde code oranje uitgebreid naar de provincies Flevoland en Overijssel. "In de loop van de avond, vannacht en woensdagochtend is er in het noorden en noordoosten op veel plaatsen verraderlijke gladheid door ijzel." Daardoor is er grote kans op ongelukken op gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen.
Code oranje geldt dinsdag vanaf 22.00 uur voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. In Flevoland en Overijssel geldt de waarschuwing tot woensdagnacht 04.00 uur. In de overige provincies is code oranje tot woensdag 10.00 uur afgegeven.
In Noord-Holland geldt code geel tot woensdag 06.00 uur door kans op gladheid door ijzel of bevriezing. Voor de overige provincies in Nederland is geen waarschuwing afgegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading