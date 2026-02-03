Code oranje uitgebreid, kans op verraderlijke gladheid

DEN HAAG (ANP) - Het KNMI heeft de aangekondigde code oranje uitgebreid naar de provincies Flevoland en Overijssel. "In de loop van de avond, vannacht en woensdagochtend is er in het noorden en noordoosten op veel plaatsen verraderlijke gladheid door ijzel." Daardoor is er grote kans op ongelukken op gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen.

Code oranje geldt dinsdag vanaf 22.00 uur voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. In Flevoland en Overijssel geldt de waarschuwing tot woensdagnacht 04.00 uur. In de overige provincies is code oranje tot woensdag 10.00 uur afgegeven.

In Noord-Holland geldt code geel tot woensdag 06.00 uur door kans op gladheid door ijzel of bevriezing. Voor de overige provincies in Nederland is geen waarschuwing afgegeven.