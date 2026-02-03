ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan 130 Oekraïense militairen voor behandeling in Nederland

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 22:32
anp030226230 1
DEN HAAG (ANP) - Meer dan 130 Oekraïense militairen bevinden zich in Nederlandse medische centra voor behandeling of revalidatie. Dat zei de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Andriy Kostin, in een interview met het Oekraïense persbureau Ukrinform. Het gaat om "zeer ernstige gevallen" en de militairen worden behandeld voor zowel lichamelijk als psychologisch herstel.
"Veel van onze soldaten ondergaan unieke operaties waarbij Nederlandse artsen met behulp van de nieuwste technologieën letterlijk beschadigde lichaamsdelen reconstrueren", aldus de ambassadeur. Daardoor krijgen de gewonden de kans om weer een "volledig, actief leven" te leiden.
De militairen worden behandeld in universitaire medische centra in Rotterdam, Maastricht, Leiden, Groningen en Utrecht, revalidatiecentra in Zwolle, Amsterdam en Den Haag en in het militaire revalidatiecentrum in Doorn. In die specialistische kliniek is de afgelopen jaren gezorgd voor 89 gewonde Oekraïners, meldde Defensie in december vorig jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading