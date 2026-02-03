Meer dan 130 Oekraïense militairen voor behandeling in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Meer dan 130 Oekraïense militairen bevinden zich in Nederlandse medische centra voor behandeling of revalidatie. Dat zei de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Andriy Kostin, in een interview met het Oekraïense persbureau Ukrinform. Het gaat om "zeer ernstige gevallen" en de militairen worden behandeld voor zowel lichamelijk als psychologisch herstel.

"Veel van onze soldaten ondergaan unieke operaties waarbij Nederlandse artsen met behulp van de nieuwste technologieën letterlijk beschadigde lichaamsdelen reconstrueren", aldus de ambassadeur. Daardoor krijgen de gewonden de kans om weer een "volledig, actief leven" te leiden.

De militairen worden behandeld in universitaire medische centra in Rotterdam, Maastricht, Leiden, Groningen en Utrecht, revalidatiecentra in Zwolle, Amsterdam en Den Haag en in het militaire revalidatiecentrum in Doorn. In die specialistische kliniek is de afgelopen jaren gezorgd voor 89 gewonde Oekraïners, meldde Defensie in december vorig jaar.