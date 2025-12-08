Nieuwe Nederlandse aanbieder voor treinreizen naar Berlijn

BREDA (ANP) - Het Nederlandse GoVolta biedt vanaf maart een nieuwe optie om met de trein naar Berlijn en Hamburg te reizen. Na een moeizaam toegangstraject heeft de Bredase onderneming met steun van Keolis, een dochteronderneming van het Franse spoorwegbedrijf SNCF, genoeg geld beschikbaar om drie keer per week vanuit Amsterdam naar de Duitse steden te reizen. Komende zomer worden dat dagelijkse verbindingen, later moet Parijs daar bijkomen.

Vorig jaar leek het project nog te mislukken, omdat er geen financiers waren die de aankoop van tweedehandstreinen mogelijk wilden maken. Vervolgens stapte de ook in Nederland actieve trein- en reisvervoerder Keolis in, waardoor de aanschaf van dertien treinen van het Belgische spoorbedrijf NMBS wel lukte. Eerder was er al steun van onderhoudsbedrijf Brouwer Technology. Ook hadden GoVolta-oprichters Hessel Winkelman en Maarten Bastian zelf geld beschikbaar. Het bedrijf zou volgend jaar nog extra treinen kunnen kopen om te kunnen groeien.

Een plek in de dienstregeling was volgens Winkelman nog niet eens zo moeilijk, maar na een rit in Berlijn of Hamburg kunnen 'parkeren' wel. De oplossing is om op een dag op en neer te rijden naar de twee steden, waarna de trein 'overnacht' in Amsterdam.

Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) raken de nieuwe ritten niet aan de concessie van NS, waardoor er geen extra onderzoek nodig was voordat de treinen kunnen gaan rijden. De eerste trein gaat op 19 maart naar Berlijn, met tussenstops in Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim, Osnabrück en Hannover. De trein naar Hamburg, die stopt in Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim en Bremen, rijdt op 20 maart voor het eerst.