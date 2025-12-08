EU-ministers eens over strengere terugkeerregels asielzoekers

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben maandag ingestemd met nieuwe, strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Een van de onderdelen van het akkoord is dat EU-lidstaten 'terugkeerhubs' in derde landen mogen realiseren voor afgewezen asielzoekers. Nederland wil zo'n centrum in Oeganda opzetten en is daarover al een paar maanden met het Afrikaanse land in gesprek.

EU-lidstaten kunnen daarnaast onderling afspraken maken om terugkeerbesluiten van elkaar over te nemen, zo is maandag in Brussel besloten. Het terugkeerbesluit van het ene EU-land geldt dan direct voor het andere EU-land. De aanvraagprocedure hoeft dan niet opnieuw te worden gedaan. De wederzijdse erkenning is voorlopig vrijwillig, niet verplicht. Dat wordt over twee jaar opnieuw bekeken.

De nieuwe terugkeerregels zijn bedoeld om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen en eenvoudiger te maken.