Nieuwe records op Wall Street na hernieuwd AI-optimisme

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke winsten gesloten. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 bereikten recordstanden, gevoed door optimisme over de groeimogelijkheden voor kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse ingreep in Venezuela lijkt tot dusver tot weinig zorgen te leiden bij beleggers.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 49.464,08 punten en sloot voor het eerst boven de 49.000 punten. De S&P 500 won 0,6 procent tot 6944,82 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 23.547,17 punten.

Beleggers verwerkten onder andere cijfers die wezen op een zwakker dan verwacht presterende dienstensector in de VS. Die zouden een reden voor de Federal Reserve kunnen zijn om de rente verder te verlagen. Op de financiële markten wordt nu vooral uitgekeken naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die later deze week verschijnen.

Vooral makers van geheugenchips boekten opvallende koerswinsten. SanDisk won bijna 28 procent, Western Digital ging net geen 17 procent omhoog en Seagate Technology steeg 14 procent. De topman van Nvidia, Jensen Huang, meldde bij een presentatie op techconferentie CES dat nieuwe datacenterprocessors van zijn bedrijf voor het trainen van AI-modellen zullen werken met geheugentechnologie. Nvidia zelf zakte 0,5 procent.

Chevron daalde ruim 4 procent. Een dag eerder won het olieconcern nog zo'n 5 procent als reactie op de Amerikaanse ingreep in Venezuela. Chevron is dankzij een vrijstelling van sancties als enige Amerikaanse oliemaatschappij nog actief in Venezuela.

De olieprijzen daalden. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent minder waard op 56,94 dollar per vat. Brentolie zakte 2 procent tot een prijs van 60,53 dollar per vat.