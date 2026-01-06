Olympische vlam bereikt Bologna maand voor Spelen

BOLOGNA (ANP/RTR) - De olympische vlam is een maand voor het begin van de Winterspelen in Milaan aangekomen in Bologna. De fakkeltocht begon een maand geleden vanuit Rome aan zijn reis en heeft de eilanden Sardinië en Sicilië aangedaan, net als de steden Napels en Bari, als onderdeel van een tocht van 12.000 kilometer die op 6 februari eindigt in het San Siro-stadion in Milaan.

De fakkeltocht van dinsdag voerde onder meer langs het Formule 1-circuit in Imola. De voortgang werd vertraagd door de sneeuw in de regio Emilia-Romagna.

Tienerpresentatoren van de lokale omroep Radioimmaginaria, die hielpen de fakkel door Bologna te dragen, droegen hun tocht op aan leeftijdsgenoten die omkwamen bij een brand op oudejaarsavond in het Zwitserse skigebied Crans-Montana. Giovanni Tamburi, een 16-jarige jongen uit Bologna, was een van de slachtoffers.

De fakkelestafette maakt deel uit van de inspanningen om in het hele land enthousiasme te creëren voor de Spelen, die op verschillende locaties plaatsvinden, met Milaan en Cortina d'Ampezzo als belangrijkste uitvalsbasissen.