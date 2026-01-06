Advies Wegenwacht: laad telefoon op, neem jas mee en houd afstand

DEN HAAG (ANP) - De Wegenwacht adviseert mensen die woensdag de weg op moeten in elk geval een warme jas en een opgeladen telefoon mee te nemen, ook als ze maar een korte rit willen maken. Daarnaast moeten ze voor vertrek goed naar de actuele situatie op de weg kijken, laat een woordvoerster van de ANWB weten.

De ANWB raadt mensen ook aan om op tijd te vertrekken en de tijd te nemen, zodat ze zich niet hoeven te haasten. "Let op je rijstijl. Hou afstand en halveer je snelheid. Wees voorzichtig."

Daarnaast wijst de organisatie erop dat mensen voor vertrek hun hele auto sneeuw- en ijsvrij zouden moeten maken. "We zien dat mensen hun voorruit wel hebben gekrabd, maar dat er nog een laag sneeuw op het dak ligt. Bij het eerste stoplicht valt dat zo op je voorruit", zegt de woordvoerster.

Een gebied met veel sneeuw trekt woensdag over Nederland. Op sommige plekken kan tot 7 centimeter sneeuw vallen. In vrijwel het hele land geldt code oranje, het op een na hoogste niveau. Dat betekent dat het KNMI waarschuwt voor een "grote kans op gevaarlijk weer, waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast".