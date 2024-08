Nieuwe strategie veevoerbedrijf ForFarmers leidt tot hogere winst

LOCHEM (ANP) - Veevoerbedrijf ForFarmers heeft de winst dit jaar verder zien stijgen. Het bedrijf uit Lochem zette wel nog altijd minder om dan een jaar eerder.

Vorig jaar belandde ForFarmers nog in de rode cijfers, maar door een nieuwe werkwijze met een lokale marktaanpak gaat het nu een stuk beter. ForFarmers-topman Pieter Wolleswinkel is "trots op de sterke prestatie in het eerste halfjaar", zegt hij. "De positieve trends van het eerste kwartaal hebben zich doorgezet."

De omzet daalde in de eerste zes maanden met 15,6 procent, onder meer door het afnemende aantal melkkoeien in West-Europa en het natte voorjaar, waardoor de koeien langer op stal bleven. De brutowinst steeg met 6 procent naar 249 miljoen euro. ForFarmers profiteerde van de grondstofprijzen die na een lange periode van daling weer gestegen zijn. Wolleswinkel verwacht dat de goede resultaten voorlopig aanhouden. "Ondanks de macro-economische en geopolitieke onzekerheid hebben we vertrouwen in de toekomst."

Het begin dit jaar overgenomen Poolse mengvoerbedrijf Piast draagt bij aan de goede resultaten. ForFarmers heeft ook hoge verwachtingen van de onlangs aangekondigde overname van Van Triest Veevoeders uit Hoogeveen.