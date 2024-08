Gediskwalificeerde worstelaar uit India kondigt afscheid aan

PARIJS (ANP/AFP) - De Indiase worstelaar Vinesh Phogat stopt met haar sport , een dag nadat ze voor de olympische finale werd gediskwalificeerd. De 29-jarige Phogat was een paar gram te zwaar en mocht daarom niet deelnemen aan de finale tot 50 kilo vrije stijl.

"Mijn dromen en moed zijn verbrijzeld. Ik heb nu de kracht niet meer. Vaarwel worstelen, ik ben jullie voor altijd wat verschuldigd", zei Phogat op X. De Indiase had de olympische finale bereikt en zou tegen de Amerikaanse Sarah Hildebrandt worstelen, maar de organisatie verhinderde deelname. Ze zou 100 gram te zwaar zijn geweest en ontvangt geen medaille.

Na haar diskwalificatie kreeg Phogat steun van de Indiase premier Narendra Modi. Hij omschreef haar als "een inspiratie voor India" en "een kampioen der kampioenen". Modi probeerde de beslissing ongedaan te maken, maar dat bleek tevergeefs.

Hildebrandt won uiteindelijk het goud. Zij versloeg in de finale de Cubaanse Yusneylis Guzman Lopez, die in de halve finale nog van Phogat had verloren, maar naar de finale werd doorgeschoven.