Iraanse toponderhandelaar eist einde blokkade door VS

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse toponderhandelaar en parlementsvoorzitter Mohammed Qalibaf heeft opnieuw geëist dat de VS hun blokkade van de scheepvaart van of naar Iraanse havens stopzetten. Hij noemde het bestand dat twee landen hebben en door president Donald Trump is verlengd "zinloos" door de blokkade. "De zeeblokkade, de gijzeling van de wereldeconomie en de zionistische oorlogszucht moeten overal stoppen" om een echte wapenstilstand mogelijk te maken, aldus Qalibaf.

Hij beschuldigt de VS ervan het bestand te schenden. De uitweg is volgens hem dat de VS inzien dat hun "militaire agressie niets heeft bereikt, dat ze hun doelen ook niet bereiken met intimidatie, en dan de rechten van Iran respecteren".

Trump heeft gezegd dat hij hoopt dat de Iraniërs toch weer komen onderhandelen in Islamabad, mogelijk nog deze week. Pakistan probeert daar een tweede onderhandelingsronde van de grond te krijgen. Iran heeft niet op de uitnodiging gereageerd.