JA21 en BBB eisen dat minister korpsleiding politie wegstuurt

DEN HAAG (ANP) - De minister moet de korpsleiding van de politie wegsturen, vinden rechtse partijen als JA21 en BBB. De directe aanleiding is de manier waarop de leiding heeft gecommuniceerd met politiemensen die de systemen hebben geraadpleegd in de zaak van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

De korpsleiding heeft 1700 politiemedewerkers een brief gestuurd daarover, maar erkende later dat hier fouten mee zijn gemaakt. "Door onze manier van communiceren voelden veel collega's zich bij voorbaat veroordeeld", schreven korpschef Janny Knol en plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen.

Verschillende Kamerleden laakten ook het handelen van de korpsleiding toen ophef ontstond over een politieagent die geweld gebruikte bij de aanhouding van twee vrouwen bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Een politiechef stelde dat de agent te ver was gegaan. De agent in kwestie had te maken met bedreigingen en is daarom tijdelijk ondergedoken met zijn familie.

Onderzoek

"Het vertrouwen op de werkvloer in de top is beschadigd en misschien wel onherstelbaar beschadigd. Agenten ervaren afstand, gebrek aan leiderschap en een top die onvoldoende levert", stelde Ingrid Coenradie van JA21 woensdag bij een debat over de politie. "Wie wil er op dit moment op deze manier nog agent worden?", vroeg Caroline van der Plas van BBB zich af.

Jan Struijs van 50PLUS vroeg de minister om een onderzoek. Dat wilde hij afwachten en hij eiste niet het vertrek van de leiding. De voormalige politieman en oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond was zichtbaar aangedaan toen hij aan het woord was. "Dit mag niet meer gebeuren. We hebben te veel polarisatie. We staan dag en nacht aan die frontlijn. En u hoort het: ik ben er echt woest op."