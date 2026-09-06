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Amerikaanse onderhandelaars aangekomen in Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 12:31
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KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kyiv. Dat melden internationale persbureaus op basis van verslaggevers ter plaatse. In de nacht van zaterdag op zondag vlogen zij van Moskou naar het Poolse Rzeszów, vanwaaruit ze verder zijn gereisd naar Oekraïne. De onderhandelaars arriveerden op het station in Kyiv, waar zij werden opgewacht door het Oekraïense onderhandelingsteam.
Later op zondag staan onderhandelingen gepland de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die kondigde begin van de middag aan klaar te zijn voor de gesprekken. Bij de gesprekken sluiten volgens de Kyiv Independent ook hooggeplaatste veiligheidsadviseurs uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan.
In Moskou spraken Witkoff en Kushner zaterdag met president Vladimir Poetin. Ook werd hem een Amerikaans voorstel voor een eind aan de oorlog tegen Oekraïne overhandigd. Het Kremlin noemde de gesprekken nadien "buitengewoon openhartig".
Het is voor het eerst dat de twee Amerikaanse gezanten Oekraïne bezoeken.
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