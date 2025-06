Nike flink hoger op positief Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Nike behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York, met kort na opening van de markt een koerswinst van meer dan 15 procent. De sportkledingfabrikant zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. Het bedrijf wil daarnaast minder sportkleding voor de Amerikaanse markt in China laten maken vanwege de importheffingen van president Donald Trump. China is momenteel goed voor ongeveer 16 procent van de schoenen die Nike in de Verenigde Staten importeert. De helft van alle Nike-schoenen wordt in Vietnam gemaakt.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger op 43.579 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6160 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,3 procent, naar 20.239 punten.