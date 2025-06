Veel vertraging op wegen in en rond Amsterdam door wegwerk

AMSTERDAM (ANP) - Op de wegen in en rond Amsterdam is het vrijdagmiddag erg druk door de afsluiting van de A10 aan de zuidkant van de stad. De wegwerkzaamheden veroorzaken volgens de ANWB "heel veel vertraging" op de wegen rond de hoofdstad.

Zo is het druk op de A9, waar de vertraging zo'n half uur tot drie kwartier is. Ook op de A5 naar Amsterdam moet het verkeer veel geduld hebben. En op de N-wegen rond Amsterdam staat het ook helemaal vast, ziet de ANWB Verkeersinformatie. Op lokale wegen in de stad staan ook files.

Het is verder ook erg druk elders op de Nederlandse wegen vrijdagmiddag. Op de A27 tussen Utrecht en Noord-Brabant is de vertraging in beide richtingen een uur door een ongeluk. Verder is de A15 van Nijmegen naar Gorinchem dicht bij Tiel door een ongeluk. Omrijden kan via Arnhem en Utrecht, maar dat lukt volgens de ANWB ook niet filevrij. Ook op andere wegen in het midden van het land en in Gelderland is het druk.