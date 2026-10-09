ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nikkei: Apple schroeft productie nieuwste iPhone 18 Pro terug

Economie
door anp
anp091026097 1
Volg ons op Google Nieuws
CUPERTINO (ANP/RTR) - Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten, meldde het zakenmedium Nikkei Asia op basis van ingewijden.
De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15 procent verlaagd in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld, volgens Nikkei.
Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips en geheugenchips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen. In juni verhoogde Apple de wereldwijde verkoopprijzen voor onder meer MacBooks en iPads. Dat was volgens toenmalig topman Tim Cook "onvermijdelijk", gezien de grote vraag naar geheugenchips.
De nieuwste modellen iPhones gingen pas enkele weken geleden in de verkoop.
loading

POPULAIR NIEUWS

215257647_m

Hoeveel bespaar je met de verwarming uit onder de elektrische deken?

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Hybride warmtepomp nog dit jaar? Deze ene vraag stel je de installateur vóór je tekent

gandr-collage (1)

Vrouwen krijgen gemiddeld 36 procent minder pensioen: dit kun je na je 45ste nog doen

Loading