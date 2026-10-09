Nikkei: Apple schroeft productie nieuwste iPhone 18 Pro terug

CUPERTINO (ANP/RTR) - Apple heeft een aantal leveranciers opgedragen de productie van onderdelen voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max terug te schroeven. De sterk gestegen kosten voor geheugenchips en prijsverhogingen drukken op de vraag van consumenten, meldde het zakenmedium Nikkei Asia op basis van ingewijden.

De iPhone-maker zou sinds begin september terughoudender zijn geworden met leveringen. De onderdelenorders voor oktober zijn met minstens 15 procent verlaagd in vergelijking met wat oorspronkelijk was besteld, volgens Nikkei.

Techbedrijven kopen massaal geavanceerde productiecapaciteit voor chips en geheugenchips op voor hun AI-datacenters. Hierdoor ontstaan tekorten en prijsverhogingen. In juni verhoogde Apple de wereldwijde verkoopprijzen voor onder meer MacBooks en iPads. Dat was volgens toenmalig topman Tim Cook "onvermijdelijk", gezien de grote vraag naar geheugenchips.

De nieuwste modellen iPhones gingen pas enkele weken geleden in de verkoop.