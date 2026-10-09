Borstkanker: dit kun je zelf doen om je kans te verkleinen

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt ooit borstkanker . Aan je genen, je leeftijd of het moment van je eerste menstruatie kun je weinig veranderen. Toch heb je een deel van het risico zelf in de hand.

Naar schatting hangt een kwart tot een derde van de gevallen samen met leefstijl. Een garantie is het niet, maar wat je zelf kunt doen is verrassend concreet.

Het glas wijn is de grootste verrassing

Alcohol verhoogt de kans op borstkanker, ook in kleine hoeveelheden. Wie elke dag één standaardglas drinkt, heeft naar schatting een 7 tot 10 procent hogere kans dan een vrouw die niet drinkt. Hoe meer glazen, hoe hoger het risico.

De Gezondheidsraad scherpte in juni 2026 het drinkadvies aan: er is geen veilige ondergrens, ook één glas per dag is riskant. Het oude advies van maximaal één glas per dag is daarmee van tafel.

Het oude advies van maximaal één glas per dag is van tafel: ook dat ene glas telt.

Let op je gewicht, vooral na de overgang

Overgewicht verhoogt het risico, vooral rond en na de overgang. Vetweefsel, vooral op de buik, maakt dan oestrogeen aan. Hoe meer vetweefsel, hoe meer oestrogeen en hoe groter de kans op borstkanker. Van een gezond gewicht is sprake bij een BMI onder de 25.

Beweeg een halfuur per dag

Wie voldoende beweegt, dus 30 minuten per dag of 150 minuten per week matig tot zwaar, heeft zo'n 10 procent minder kans op borstkanker. Stevig wandelen en fietsen tellen mee. Bewegen helpt ook om op gewicht te blijven.

Stop met roken

Roken vergroot de kans op borstkanker een beetje. Rook je en drink je ook regelmatig, dan is het risico nog hoger.

Hormonen: overleg met je arts

Hormoonpillen tegen overgangsklachten verhogen het risico iets. De kans neemt toe naarmate je ze langer gebruikt en verschilt per soort. Ook de pil en andere hormonale anticonceptie geven tijdens gebruik een iets grotere kans.

Stop niet op eigen houtje. Bespreek met je huisarts of gynaecoloog welk middel het beste bij je past.

Borstvoeding geven verkleint het risico. Dat is niet voor iedereen een keuze, maar wie twijfelt, heeft er een argument bij.

Een garantie is er niet, maar een deel van het risico heb je zelf in de hand.

Ken je borsten en doe mee aan het bevolkingsonderzoek

Een gezonde leefstijl verkleint de kans op borstkanker . Vroege ontdekking vergroot de kans op een goede afloop. Weet hoe je borsten normaal voelen en eruitzien, dan valt een verandering sneller op.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen een uitnodiging voor het gratis bevolkingsonderzoek, in principe elke twee jaar. Door personeelstekort kan er nu tot ongeveer drie jaar tussen twee uitnodigingen zitten. Zie of voel je iets wat niet klopt? Wacht dan niet op die brief, maar ga naar de huisarts.

Borstkanker in cijfers 1 op de 7 vrouwen krijgt ooit borstkanker.•In 2025 kregen ongeveer 15.200 vrouwen een invasieve vorm van borstkanker.•Bij 5 tot 10 procent komt de ziekte door een erfelijke aanleg.•Komt borstkanker vaak voor in je familie? Bespreek het met je huisarts.

Ook vrouwen die nooit drinken, veel bewegen en slank zijn, kunnen borstkanker krijgen. Maar wie weet wat helpt, kan er bewust iets mee doen.

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