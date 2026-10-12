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Coalitie biedt nog geen alternatieven om belastingplan te redden

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen en zo aan een meerderheid te helpen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen, maar ze gingen niet in op alternatieve opties.
Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. PRO-Kamerlid Luc Stultiens zei tegen Pieter Grinwis van ChristenUnie: "Wij willen een forse koerswijziging, dan wilt u natuurlijk een bedrag noemen, maar dat zou dom zijn qua onderhandelingsstrategie." PRO is vooral tegen de hogere belasting op werk.
JA21'er Michiel Hoogeveen herhaalde dat zijn partij ook wensen heeft die niet over geld gaan, die hij als voorwaarde stelt voor steun aan het belastingplan. "Ik ga nu niet allerlei blokkades opwerpen, of ja of nee zeggen. We gaan het gesprek aan, kijken waar we landen." Ook wil JA21 liever bezuinigen dan lasten verschuiven.
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