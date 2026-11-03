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Noord-Korea ontkent verantwoordelijkheid voor Binance-hack

Economie
door anp
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PYONGYANG (ANP/DPA) - Noord-Korea verwerpt Amerikaanse beschuldigingen dat het land verantwoordelijk is voor een cyberaanval waarbij voor naar schatting 6,3 miljard dollar (ruim 5,6 miljard euro) aan digitale activa werd buitgemaakt bij cryptobeurs Binance. Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, noemde de beschuldiging een "ernstige politieke provocatie", meldde staatspersbureau KCNA.
De FBI schreef de aanval zaterdag toe aan Noord-Koreaanse hackers die deel uitmaken van de groep TraderTraitor. Ook blockchain-analysebureau TRM Labs bracht de aanval in verband met die groep. Volgens TRM verplaatsten de aanvallers het grootste deel van de 6,3 miljard dollar binnen 20 minuten, vermoedelijk in een poging te voorkomen dat de activa bevroren zouden worden.
De cyberaanval wordt beschouwd als de grootste diefstal van een cryptobeurs tot nu toe. Het vorige record was een diefstal van ongeveer 1,5 miljard dollar aan digitale activa bij cryptobeurs Bybit in 2025. Die hack werd eveneens toegeschreven aan TraderTraitor.
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