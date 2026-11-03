Hoge rente zet pril herstel vastgoedmarkt onder druk

De vastgoedmarkt leek voorzichtig op te krabbelen, maar de hogere rente dreigt dat herstel alweer af te remmen. Financiering wordt duurder, kopers en verkopers moeten opnieuw over prijzen onderhandelen en transacties lopen vertraging op. Experts verwachten dat vastgoed daardoor opnieuw minder waard wordt, schrijft Het Financieele Dagblad.

De rente gooit roet in het eten

Wie vastgoed koopt met geleend geld, moet niet alleen naar de aankoopprijs kijken. Ook de kosten van die lening bepalen of een investering aantrekkelijk is. Een hogere rente kan de rekensom van een geplande aankoop veranderen.

Dat gebeurt nu op een kwetsbaar moment. Volgens het FD was het herstel van de vastgoedsector nog pril. Door de hogere financieringskosten komen afspraken over transacties opnieuw ter discussie te staan: deals worden heronderhandeld of uitgesteld.

Kopers wachten, verkopers moeten bewegen

Voor kopers is de boodschap duidelijk: een prijs die eerder nog haalbaar leek, kan bij duurdere financiering te hoog uitvallen. Daarmee ontstaat druk om opnieuw te onderhandelen. Verkopers krijgen zo te maken met biedingen die niet meer aansluiten bij hun eerdere verwachtingen.

Het gevolg is dat transacties minder vanzelfsprekend doorgaan. Wie niet dringend hoeft te kopen, kan besluiten af te wachten. Het FD vat die terughoudendheid samen met een uitspraak uit de markt: ‘Als je nu niet hoeft te kopen, koop je niet.’

Nieuwe prijsdalingen in beeld

De experts die het FD aanhaalt, verwachten dat de hogere rente uiteindelijk tot lagere vastgoedprijzen leidt. Zij noemen een nieuwe waardedaling onvermijdelijk. Dat is een verwachting, geen vaststaand resultaat: uit de beschikbare informatie blijkt niet hoe groot zo’n daling zou zijn of welke delen van de markt het hardst worden geraakt.

Voorlopig staat vooral het broze herstel op het spel. Zolang kopers en verkopers het niet eens worden over prijzen die passen bij de hogere financieringskosten, blijven transacties onder druk staan. De opleving waarop de sector hoopte, maakt daarmee plaats voor nieuwe onzekerheid.