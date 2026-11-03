Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In auto in Rotterdam doodgeschoten man is 36-jarige Dordtenaar

Samenleving
door anp
anp031126036 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De man die maandagavond in een auto in Rotterdam-Oost is doodgeschoten, is een 36-jarige inwoner van Dordrecht. De politie deelt dinsdagochtend vroeg in een persbericht ook informatie over de drie andere inzittenden. Het gaat om een 60-jarige Rotterdammer en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 35 en 54 jaar oud. Een van hen raakte zwaargewond bij het schietincident.
De politie gaat ervan uit dat de doodgeschoten man de bestuurder van de auto was. Het schietincident vond rond 20.00 uur plaats op de Evenaar in Oosterflank, een woonwijk. De politie schrijft dat het "nog onduidelijk is wat er in de auto is gebeurd". De drie inzittenden werden om die reden allemaal gearresteerd.
De drie vluchtten na het schietincident weg uit de auto. De politie trof verderop in de straat, bij een snackbar, de gewonde man aan, samen met één van de inzittenden. Beiden werden aangehouden. De derde inzittende werd op een andere plek in de omgeving aangehouden.
De straat waar het incident plaatsvond, was lange tijd afgesloten voor sporenonderzoek. De politie sprak ook met getuigen. Op beelden van lokale persfotografen is te zien hoe er door duikers onderzoek is gedaan in een nabijgelegen sloot. In het water zou een vuurwapen zijn gevonden, meldt onder meer MediaTV.
loading

POPULAIR NIEUWS

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Een witte vrieskist staat tegen de muur van een schuur, tussen tuingereedschap en een fiets.

Zo check je of je vriezer in de garage de eerste nachtvorst aankan

Een logistiek medewerker met een tablet loopt tussen hoge stellingen met pallets in een distributiecentrum.

1,2 miljoen loonstroken verraden het: in deze 10 banen stijgt het salaris het snelst

111917845 l normal none

Samenwonend en overlijd je vóór je pensioen? Bij sommige fondsen krijgt je partner dan bijna niets

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading