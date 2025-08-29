Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Cool klinkt als een wat gedateerde term, die je vroeger misschien gebruikte voor John Travolta in Grease, maar het woord is nog altijd springlevend. Dus tijd om eens te kijken wat het begrip precies inhoudt. Wanneer ben je cool? Onderzoekers ontdekten zes kenmerken.

In hun experiment vroegen de wetenschappers 4600 deelnemers om een persoon te beschrijven die cool of juist niet cool was en hetzelfde voor goed of niet goed. Vervolgens werden deze fictieve personen beoordeeld op persoonlijkheid en waarden, zoals autonomie, avontuurlijkheid, hedonisme en conformiteit.

De studie betrok deelnemers uit 13 landen, variërend van de VS tot Zuid-Korea. Daarbij werd gekeken of er verschillen waren tussen westerse en niet-westerse landen. Opvallend genoeg bleken de overeenkomsten wereldwijd groter dan de verschillen.

Uiteindelijk kwamen de onderzoekers uit op zes eigenschappen die samen de kern van coolheid vormen:

Avontuurlijk – op zoek naar spanning, risico’s nemen en houden van verrassingen. Autonoom – creatief, onafhankelijk en zelf beslissingen nemen. Open – nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, ervaringen en gevoelens. Extravert – enthousiast, sociaal en spraakzaam. Hedonistisch – plezier maken, genieten en zichzelf af en toe verwennen. Krachtig – rijkdom en invloed hebben, anderen aansturen.

De onderzoekers benadrukken dat avontuurlijkheid het belangrijkst werd gevonden, niet macht of bezit. Cool zijn gaat dus minder over dure spullen dan vaak gedacht wordt en meer over een levenshouding die draait om lef, nieuwsgierigheid en plezier.

Meer dan uiterlijk vertoon

Hoewel coolheid vaak wordt gezien als oppervlakkig of commercieel – denk aan reclames die producten verkopen als cool – stelt de theorie van de onderzoekers dat het juist een sociale functie kan hebben. Coolness kan dienen als een vorm van status die innovatie en creativiteit stimuleert.

Interessant is dat sommige eigenschappen van 'goedheid' dicht in de buurt kwamen van coolness. Mensen die als goed werden gezien, scoorden hoog op kalmte, betrouwbaarheid en veiligheid, maar ook op openheid en autonomie. Met andere woorden: cool zijn sluit goed zijn helemaal niet uit.

Hoe word je cool?

Volgens de onderzoekers is de sleutel tot coolness niet zozeer het bezitten van de nieuwste gadgets, maar het ontwikkelen van de juiste houding. Probeer nieuwe dingen uit, maak plezier, wees nieuwsgierig en durf risico’s te nemen. Als je dat combineert met eigenschappen als kalmte en betrouwbaarheid, sla je een brug tussen cool en goed.