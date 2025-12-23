Novo Nordisk fors hoger op beurs na goedkeuring afslankpil in VS

AMSTERDAM (ANP) - Novo Nordisk was dinsdag een opvallende winnaar op de aandelenbeurs in Kopenhagen met een koerssprong van 7 procent. De Deense farmaceut heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA om zijn succesvolle afslankmiddel Wegovy in pilversie te gaan verkopen in de Verenigde Staten. Novo Nordisk wil begin januari beginnen met de verkoop van de afslankpillen.

Daarmee krijgt Novo Nordisk een voorsprong op zijn Amerikaanse rivaal Eli Lilly die ook aan een pilversie werkt van zijn obesitasmiddel Zepbound. Die zou in maart op de Amerikaanse markt moeten verschijnen. Novo Nordisk heeft marktaandeel in de VS verloren in de felle concurrentiestrijd met Eli Lilly bij injecties van afslankmedicatie. Daardoor is het aandeel Novo Nordisk dit jaar flink in waarde gedaald.

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam noteerde in de vroege handel vrijwel vlak op 942,14 punten.