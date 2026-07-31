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NS kan impact ov-staking 9 september pas later inschatten

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 10:11
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UTRECHT (ANP) - NS kan de gevolgen van de aangekondigde landelijke staking in het openbaar vervoer op 9 september nog niet inschatten. Vakbond FNV heeft de 24-uursstaking nog niet officieel bij de spoorvervoerder aangemeld, wat wel nodig is om de impact te kunnen bepalen. "Het kan nog best even duren" voordat die aanzegging binnen is, meldt een woordvoerster van NS.
FNV kondigde vrijdag de landelijke ov-staking aan voor de hele dag op 9 september. Eerder had de bond hiervoor al gewaarschuwd uit onvrede over de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, nog zonder een concrete datum te noemen. Naar aanleiding daarvan zei NS al dat "een staking van 24 uur echt een veel grotere impact heeft op onze reizigers dan de staking van 24 juni, die alleen in de ochtend was". Dat was toen de eerste werkonderbreking op het spoor in deze reeks.
Mocht het opnieuw tot een staking komen, "balen we daarvan", zegt de NS-woordvoerster.
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