Nvidia: 1 biljoen dollar uit geavanceerde chips tegen eind 2027

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipconcern Nvidia verwacht tegen het einde van 2027 minstens 1 biljoen dollar te genereren met zijn nieuwste generaties grafische en AI-chips. Dat maakte het bedrijf maandag bekend tijdens zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars.

Nvidia is de belangrijkste leverancier ter wereld van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie ondersteunen. Eerder voorspelde Nvidia dat deze geavanceerde chips tegen het einde van dit jaar 500 miljard dollar aan omzet zouden opleveren.

Volgens de nieuwste voorspelling van topman Jensen Huang loopt de verwachting nu nog een jaar door. Dit laat zien hoe groot Nvidia inmiddels is geworden, vooral door de enorme vraag naar chips voor AI.

Waardevolste bedrijf ter wereld

Nvidia presenteerde tijdens het jaarlijkse evenement in San Jose in Californië ook een nieuwe chip die de snelheid en het reactievermogen van AI-systemen moet verbeteren. Het concern kondigde ook samenwerkingen aan met bedrijven uit allerlei sectoren, om aan te tonen welke voordelen AI biedt.

De enorme uitgaven aan AI-chips hebben van Nvidia het waardevolste bedrijf ter wereld gemaakt. Beleggers willen echter bewijs dat de groei van de markt op koers blijft. Tegelijkertijd krijgt Nvidia steeds meer concurrentie van rivalen zoals Advanced Micro Devices, maar ook van klanten die zelf chips proberen te ontwikkelen om AI te verwerken.