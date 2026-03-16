VS melden 200 gewonde Amerikaanse militairen in oorlog tegen Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - In de oorlog tegen Iran zijn circa 200 Amerikaanse militairen gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de Amerikaanse strijdmacht. Meer dan 180 van hen zouden inmiddels weer hersteld zijn, tien van hen zijn nog "ernstig gewond", aldus de zegsman.

Begin maart, daags na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat de VS blijven bombarderen totdat de Amerikaanse doelstellingen zijn bereikt. Daarbij waarschuwde de Amerikaanse leider voor verdere slachtoffers.

Op dat moment was net bekend dat de eerste drie Amerikaanse militairen gesneuveld waren in de strijd. Hun dood omschreef Trump als onderdeel van "de rechtvaardige missie". Inmiddels zijn dertien Amerikaanse militairen omgekomen.

Al Jazeera schat dat in Iran meer dan 1400 mensen zijn omgekomen en ruim 18.000 mensen gewond zijn geraakt. Libanon, waar Hezbollah zich later mengde in de strijd, meldde maandag bijna 900 doden.