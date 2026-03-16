Politie: twee verdachten op fatbike betrokken bij explosie Zuidas

AMSTERDAM (ANP) - De politie is op zoek naar twee verdachten na de explosie bij een kantoorpand op de Amsterdamse Zuidas in de nacht van zondag op maandag. Een politiewoordvoerder zei maandagavond in programma Opsporing Verzocht dat de twee op een fatbike bij het Atrium-gebouw aankwamen.

De twee waren donker gekleed en een van hen droeg een rugzak. Na de explosie gingen beide verdachten een andere richting op, de een te voet en de ander op de fatbike.

De politiewoordvoerder zegt dat nog onderzocht wordt of er een verband is met de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ook daarvoor worden twee verdachten gezocht. Zij kwamen aanrijden op een scooter.

Op sociale media gaat een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij vermoedelijk het kantorencomplex op de Zuidas, waarin wordt verwezen naar Bank of New York Mellon, die kantoor houdt in het pand. Bij de eerdere aanslagen op een school in Amsterdam en bij de synagoge in Rotterdam ging een soortgelijke video rond.