Kabinet komt vóór kerst met plannen voor mentale gezondheid

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van Nederlanders. De Tweede Kamer ontvangt daarom vóór de kerst een brief van demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) over welke maatregelen het kabinet wil nemen. Dat beloofde de VVD'er tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Dinsdagochtend publiceerden het RIVM en het Trimbos-instituut een monitorrapport over de mentale gezondheid. Daarin wordt geconcludeerd dat de mentale gezondheid van Nederlanders verslechtert.

"De cijfers over de mentale gezondheid doen ons somber aan en moeten ons alert maken", reageerde Tielen op vragen van ChristenUnie-kamerlid Don Ceder naar aanleiding van het rapport. In de brief zal ze onder andere ingaan op wat het kabinet gaat doen tegen lange wachttijden bij de GGZ. "Specifiek ook op de geestelijke gezondheid van vrouwen, sinds we zien dat er grote verschillen zijn hierin tussen vrouwen en mannen."

Brede oorzaak

Tielen benadrukte dat het probleem een brede oorzaak heeft, van zorgen over bestaanszekerheid tot de invloed van social media. "Als staatssecretaris kan ik niet als enige naar een oplossing zoeken." Volgens haar hebben ook ouders en andere ministeries hierin een belangrijke taak.

De aangekondigde brief van Tielen is een vervolg op het Actieprogramma mentale gezondheid & ggz.