NVM vreest minder nieuwbouw door veranderende voorrang stroomnet

UTRECHT (ANP) - De NVM vreest dat mogelijk minder huizen worden gebouwd als de voorrangregels voor een aansluiting op het volle stroomnet later dit jaar veranderen. Nu kunnen woningbouwprojecten nog prioriteit krijgen over de aanvragen van sommige andere sectoren. Maar bouwers kunnen door onzekerheid over welke projecten straks nog maatschappelijke prioriteit krijgen in een bepaalde regio, besluiten om minder nieuwe huizen te bouwen.

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten vervroegd in het bouwproces een aanvraag doen voor bijvoorbeeld nieuwe woningen. Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, zegt dat het nog onduidelijk is hoe de prioritering eruit komt te zien en vreest dat bijvoorbeeld defensie of de gezondheidszorg voorrang krijgen boven nieuwbouwwoningen. "Je hebt bouwers die snel kunnen bouwen, maar niet weten wanneer het aangesloten kan worden op het energienet. Als je niet weet of het aangesloten kan worden, waarom zou je starten met bouwen?", vraagt ze zich donderdag af bij het presenteren van de ontwikkelingen op de woningmarkt in het eerste kwartaal.