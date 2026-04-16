Tientallen websites met designerdrugs offline gehaald om gevaren

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:17
DEN HAAG (ANP) - Tientallen websites die zogenoemde designerdrugs aanboden, zijn offline gehaald op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Het gebruik ervan kan levensgevaarlijk zijn", melden de overheidsdiensten.
In totaal gaat het om 43 websites. Ze verkochten middelen met nieuwe psychoactieve stoffen. Vaak is onbekend wat die precies voor effecten hebben. "Gebruik ervan brengt daardoor grote gezondheidsrisico's met zich mee en kan zelfs levensgevaarlijk zijn", waarschuwen IGJ en NVWA.
Hoe riskant dit soort middelen kunnen zijn, werd vorig jaar duidelijk in de zaak rond Funcaps. Het Openbaar Ministerie linkt tientallen sterfgevallen aan middelen die via die site werden verkocht. Twee mannen worden daarvoor vervolgd.
De autoriteiten zien dat aanbieders van designerdrugs proberen de wet te omzeilen door te beweren dat de middelen "voor onderzoeksdoeleinden" zijn. "Toch promoten ze deze middelen actief en leveren ze aan iedereen die ze bestelt."
Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

De wetenschap achter 'dark showering'

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

