Zelensky: Nederland stond al meteen in voor Oekraïners

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:10
MIDDELBURG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bij de inontvangstname van zijn Four Freedoms Award in Middelburg Nederland bedankt voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Naast premier Rob Jetten, die Zelensky de prijs uitreikte, zijn ook onder anderen koning Willem-Alexander en prinses Beatrix aanwezig.
Alleen al afgelopen nacht werd Oekraïne door Rusland bestookt met honderden drones en zelfs kruisraketten, zei Zelensky. "Poetin wil het lot van naties bepalen", onder het valse narratief dat Oekraïne niet zou bestaan. De Oekraïense leider is Nederland "dankbaar" dat het van meet af aan "instond voor het echt beschermen van het leven".
In het midden van zijn toespraak hield de zaal op verzoek van Zelensky een minuut stilte, om de overledenen in zijn thuisland te eren. Zichtbaar aangedaan nam hij de prijs in ontvangst van Jetten, niet alleen op eigen titel, maar op eigen verzoek ook namens het Oekraïense volk.
