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Oekraïense wapenindustrie: samenwerking met Nederland stokt

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De samenwerking tussen Oekraïense en bijvoorbeeld Nederlandse defensiebedrijven komt maar niet van de grond, waarschuwt de Oekraïense brancheorganisatie. Van de tweehonderd aangekondigde Europees-Oekraïense joint ventures hebben er volgens topman Ihor Fedirko nog maar een tiental tot concrete contracten geleid. Die "nachtmerrie" is vooral de Oekraïense autoriteiten te wijten, zegt Fedirko tegen het ANP. Maar Nederland laat volgens hem ook na Oekraïne aan te sporen, uit angst te veel van het land te vragen.
Nederland en Oekraïne willen hun wapenindustrieën graag beter laten samenwerken en maakten daarover al meermaals afspraken. De oorlog met Rusland maakte Oekraïense bedrijven razend vindingrijk en vernieuwend en Nederland wapent zich graag met die kennis voor de oorlogvoering van de toekomst. Oekraïne op zijn beurt wil met Nederlands geld, productiecapaciteit en klandizie doorgroeien. De regering in Kyiv beloofde daarom de export van wapentechnologie te versoepelen.
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