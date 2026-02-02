ECONOMIE
Frankrijk heeft ondanks moties van wantrouwen eindelijk begroting

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 20:13
anp020226191 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering heeft maandagavond twee moties van wantrouwen in het parlement overleefd. Dit betekent dat premier Sébastien Lecornu succesvol een stemming in het parlement heeft omzeild om de begroting van 2026 goed te keuren. Vorig jaar vielen twee regeringen bij hun pogingen een begroting vast te stellen.
Het lukte Lecornu niet om na maandenlang onderhandelen een begroting op te stellen die werd gesteund door een meerderheid in het parlement. Daarom paste hij het omstreden artikel 49.3 toe, om zo delen van de begroting door te kunnen drukken. Hij beloofde eerder dat niet te doen, maar zei later geen andere mogelijkheden meer te zien.
De moties van wantrouwen van maandag werden ingediend door het linkse La France Insoumise (LFI) en de rechtse oppositiepartij Rassemblement National, maar kregen niet genoeg steun. In totaal overleefde de regering de afgelopen weken zes moties van wantrouwen.
