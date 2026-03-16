VK werkt met partners aan plan voor breken Iraanse blokkade

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk werkt met medestanders aan een gezamenlijk plan om een einde te maken aan de blokkade van de Straat van Hormuz voor onder meer olie- en gastankers, zegt premier Keir Starmer. Het wordt geen NAVO-missie, onderstreepte hij, na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen weekend dat bondgenoten moeten helpen bij het heropenen van de zeestraat.

"Gemakkelijk wordt het niet, om het mild uit te drukken", zei Starmer. "We werken met onze Europese bondgenoten, partners in de Perzische Golf en de VS" aan "een levensvatbaar gezamenlijk plan". Dat moet "de vrije scheepvaart in de regio zo spoedig mogelijk herstellen en de economische weerslag verlichten". De Britse premier ziet liefst zoveel mogelijk bondgenoten deelnemen. Details verstrekte Starmer nog niet, maar hij noemde wel dat het VK al mijnbestrijdingseenheden in de buurt heeft.

Iraanse aanvallen houden in de nauwe zee-engte een flink deel van de wereldwijde olie- en gasaanvoer tegen.