ProRail-topman John Voppen vertrekt, gaat naar Total Care

UTRECHT (ANP) - Topman John Voppen van spoorbeheerder ProRail stapt per 1 juli op. Hij gaat aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur van Total Care, het familiebedrijf achter CSU en Tzorg. Voppen is sinds december 2019 topman van ProRail.

Voppen trad in 2005 in dienst bij ProRail. De raad van commissarissen is een proces begonnen om een opvolger te vinden. "We feliciteren John van harte met zijn nieuwe functie. John heeft zich altijd met hart en ziel ingezet: niet alleen voor ProRail, maar juist voor de hele spoorsector", aldus Hans Alders, voorzitter van de raad van commissarissen van ProRail.

"Ik heb met heel veel plezier en trots bij ProRail gewerkt. Samen hebben we prachtige resultaten bereikt in een sector die van groot belang is voor Nederland. Daar kijk ik met veel voldoening en dankbaarheid op terug", zegt Voppen in een verklaring.