Oliedienstverlener SBM Offshore gaat aandeelhouders flink belonen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse maritieme dienstverlener SBM Offshore heeft de omzet en winst afgelopen jaar flink zien dalen. Topman Øivind Tangen sprak desondanks van sterke prestaties, waarbij de eigen verwachtingen van het bedrijf werden overtroffen. Het bedrijf, dat volgens analisten van JPMorgan waarschijnlijk in maart promoveert naar de AEX-index, gaat de aandeelhouders flink belonen en rekent voor dit jaar op een stijging van de omzet en winst.

SBM Offshore is een wereldspeler als het gaat om de bouw en installatie van grote drijvende platforms voor bijvoorbeeld de olie-industrie (FPSO). Wereldwijd werken er meer dan 8000 mensen.

De omzet daalde vorig jaar met 17 procent tot 5,1 miljard dollar. De nettowinst viel een kwart lager uit op 677 miljoen dollar, tegen 907 miljoen dollar in 2024. SBM Offshore boekte in 2024 nog recordresultaten, mede door de opkomende olie-industrie in Guyana. Na olievondsten voor de kust van dit buurland van Suriname verkocht SBM Offshore groot materieel voor het oppompen en opslaan van olie op zee. In 2025 had het bedrijf onder meer te maken met uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden.

270 miljoen dollar eigen aandelen

Maar SBM Offshore heeft aangekondigd voor 270 miljoen dollar aan eigen aandelen in te kopen. Ook keert het bedrijf voor 200 miljoen dollar aan dividend uit, waarvan 100 miljoen dollar over 2025 en 100 miljoen dollar over de eerste helft van 2026. Aandeelhouders ontvangen daarmee een recorduitkering van 2,57 dollar per aandeel, 57 procent meer dan een jaar terug.

Drie grote projecten voor drijvende productie- en opslagplatforms vorderen volgens het bedrijf volgens plan. Dat gaat onder meer om klussen voor ExxonMobil in Guyana en TotalEnergies in Suriname. Voor de komende drie jaar voorziet het bedrijf minstens zestien FPSO-projecten.