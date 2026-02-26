ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Zverev verrassend snel uitgeschakeld in Acapulco

Sport
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 9:19
anp260226074 1
ACAPULCO (ANP/DPA) - Tennisser Alexander Zverev is al in de tweede ronde van het toernooi in het Mexicaanse Acapulco uitgeschakeld. De 28-jarige Duitser verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic, die voor het eerst in zijn carrière won van een speler uit de top 5 van de wereld: 3-6 7-6 (3) 6-7 (4). Zverev staat vierde op de wereldranglijst, Kecmanovic is de mondiale nummer 84.
Zverev kwam in Acapulco voor het eerst weer in actie sinds zijn verloren halve finale op de Australian Open tegen Carlos Alcaraz van een maand geleden. Vorig jaar werd de Duitser in Mexico ook al snel uitgeschakeld.
Het toernooi in de Mexicaanse plaats aan de westkust gaat door, ondanks de geweldsgolf in het land. De organisator had eerder laten weten in "constante communicatie" te staan met de autoriteiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

Loading