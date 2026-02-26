Tennisser Zverev verrassend snel uitgeschakeld in Acapulco

ACAPULCO (ANP/DPA) - Tennisser Alexander Zverev is al in de tweede ronde van het toernooi in het Mexicaanse Acapulco uitgeschakeld. De 28-jarige Duitser verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic, die voor het eerst in zijn carrière won van een speler uit de top 5 van de wereld: 3-6 7-6 (3) 6-7 (4). Zverev staat vierde op de wereldranglijst, Kecmanovic is de mondiale nummer 84.

Zverev kwam in Acapulco voor het eerst weer in actie sinds zijn verloren halve finale op de Australian Open tegen Carlos Alcaraz van een maand geleden. Vorig jaar werd de Duitser in Mexico ook al snel uitgeschakeld.

Het toernooi in de Mexicaanse plaats aan de westkust gaat door, ondanks de geweldsgolf in het land. De organisator had eerder laten weten in "constante communicatie" te staan met de autoriteiten.