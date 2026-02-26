Hongarije beschuldigt Oekraïne van anti-Hongaars beleid

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán stelt in een open brief dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zich bezighoudt met "anti-Hongaars beleid". Hij roept Zelensky op dit te veranderen en eist "meer respect voor Hongarije".

Hongarije geldt binnen de Europese Unie als een dwarsligger bij steun aan Oekraïne. Orbán schrijft dat Zelensky de Hongaarse positie over de oorlog "weigert te accepteren" en "heeft geprobeerd Hongarije in de oorlog te betrekken". "We sympathiseren met het Oekraïense volk, maar we willen niet deelnemen aan de oorlog", aldus Orbán in zijn brief, die gedeeld is op X.

Orbán meent dat Zelensky, Brussel en de Hongaarse oppositie "de krachten bundelen om een pro-Oekraïense regering aan de macht te brengen in Hongarije". Ook beschuldigt hij Oekraïne ervan het gebruik van de Droezjba-oliepijpleiding te blokkeren. Deze leiding vervoert Russische olie via Oekraïne naar onder meer Hongarije en is volgens Orbán "kritiek" voor de Hongaarse energievoorziening.

Russische drone

Door de Droezjba stroomt sinds 27 januari geen olie naar Hongarije. Volgens Oekraïne was een deel van de pijpleiding in Oekraïne geraakt door een Russische drone. Zelensky zei dinsdag dat tijd nodig is voor reparaties en dat Rusland doorgaat met aanvallen op de energiesector. Hongarije stelt dat Oekraïne de regering in Boedapest op deze manier onder druk probeert te zetten.

"Uw acties zijn in strijd met de belangen van Hongarije en brengen de veilige en betaalbare energievoorziening voor Hongaarse gezinnen in gevaar", aldus Orbán. Hij verklaart dat zijn land de oorlog niet wil financieren en ook niet meer wil uitgeven aan energie. Orbán dringt er bij Zelensky op aan "zich te onthouden van verdere aanvallen op de energiezekerheid van Hongarije".