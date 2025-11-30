ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten en Bontenbal praten maandag verder over informatiedocument

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 17:27
anp301125086 1
DEN HAAG (ANP) - De onderhandelaars van D66 en CDA praten maandag onder leiding van informateur Sybrand Buma verder over de formatie. De twee partijen hebben nog ruim een week om samen een document op te stellen dat kan dienen als basis voor de rest van de kabinetsformatie. Op 9 december moet het af zijn, wat volgens de partijen zeker gaat lukken.
De gesprekken beginnen maandagochtend in het Tweede Kamergebouw. Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) gaan in de avond met hun secondanten eten in Den Haag. Dat deden ze de afgelopen twee maandagen ook.
Vrijdag was er na de gesprekken verwarring over een uitspraak van informateur Buma. Hij zei eerst dat een kabinet met de VVD en GroenLinks-PvdA geen optie meer is. Later verduidelijkte hij dat hij doelde op de blokkade van de VVD richting de linkse partij en dat er geen nieuwe ontwikkelingen waren.
Voordat de gesprekken echt beginnen, belt CDA'er Buma nog met de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Karen van Oudenhoven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

ANP-543370476

PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

generated-image (6)

België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

Loading