Jetten en Bontenbal praten maandag verder over informatiedocument

DEN HAAG (ANP) - De onderhandelaars van D66 en CDA praten maandag onder leiding van informateur Sybrand Buma verder over de formatie. De twee partijen hebben nog ruim een week om samen een document op te stellen dat kan dienen als basis voor de rest van de kabinetsformatie. Op 9 december moet het af zijn, wat volgens de partijen zeker gaat lukken.

De gesprekken beginnen maandagochtend in het Tweede Kamergebouw. Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) gaan in de avond met hun secondanten eten in Den Haag. Dat deden ze de afgelopen twee maandagen ook.

Vrijdag was er na de gesprekken verwarring over een uitspraak van informateur Buma. Hij zei eerst dat een kabinet met de VVD en GroenLinks-PvdA geen optie meer is. Later verduidelijkte hij dat hij doelde op de blokkade van de VVD richting de linkse partij en dat er geen nieuwe ontwikkelingen waren.

Voordat de gesprekken echt beginnen, belt CDA'er Buma nog met de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Karen van Oudenhoven.