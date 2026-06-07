Oliekartel OPEC schroeft productiedoelen verder op ondanks oorlog

WENEN (ANP/RTR) - Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland hebben zondag voor de vierde maand op rij besloten hun productiedoelen voor olieproductie op te schroeven. Ze voegen wederom 188.000 vaten olie per dag toe aan hun productiedoelstelling. Het gaat wel om een symbolische verhoging, aangezien de Straat van Hormuz zo goed als afgesloten is en de olielveringen ernstig zijn verstoord.

De Iranoorlog verhindert dat verschillende leden van de groep meer kunnen oppompen. Onder meer Saudi-Arabië is daarbij al maanden niet in staat zijn klanten volledig te bevoorraden. Daardoor is de hoeveelheid olie die wordt opgepompt door de groep van olielanden juist flink gedaald. Het oliekartel is ook verzwakt doordat de Verenigde Arabische Emiraten in april aankondigden uit OPEC te stappen.

Ondanks de oorlog ligt de prijs van ruwe olie momenteel onder de 100 dollar per vat. Daarmee zijn de olieprijzen niet zo hard opgelopen als eerder werd gevreesd. Volgens kenners komt dit door een combinatie van recordexporten uit de Verenigde Staten, een scherpe en onverwachte vertraging van de Chinese vraag en een beperkt aantal olietankers dat er ondanks de blokkade toch in slaagt door de Straat van Hormuz te varen.

Adviesprijs

Het sentiment op de oliemarkten wordt de laatste tijd ook beïnvloed door voorzichtige hoop op vooruitgang in vredesbesprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn recent ook weer iets teruggelopen na eerdere records.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de adviesprijs voor een liter Euro95 zondag 2,498 euro. De hoogste prijs dateert van ruim een maand terug, op 2,646 euro per liter. De adviesprijs wordt vaak alleen bij duurdere tankstations gerekend. Elders zijn automobilisten soms tientallen centen per liter goedkoper uit.