Rabo ziet stijging huizenprijzen met gemiddeld 3,1 procent

door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 7:55
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse huizenprijzen zullen dit jaar naar verwachting met gemiddeld 3,1 procent stijgen. Daarmee zouden de huizenprijzen flink minder sterk stijgen dan vorig jaar, toen het ging om een plus van gemiddeld 8,6 procent, aldus huizenmarkteconomen van RaboResearch in het donderdag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.
RaboResearch zegt dat de vraag naar koopwoningen nog altijd groot is, maar dat de toestroom van ex-huurwoningen, de zogeheten uitpondgolf, en een tijdelijke opleving van de nieuwbouw dit jaar voor extra aanbod zorgen. Dat tijdelijke ruimere aanbod zorgt er volgens de bank voor dat de prijsstijging dit jaar afvlakt. In 2027 loopt de prijsgroei naar schatting weer op naar 4,1 procent, als het aanbod opnieuw krapper wordt, aldus de kenners.
