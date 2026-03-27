Olieprijs daalt licht na uitstel aanvallen VS op Iran

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 7:55
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen lieten vrijdag een kleine daling zien na de stijging een dag eerder. De prijsdaling volgde op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de deadline voor aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten verder uit te stellen tot 6 april. Het uitstel zorgt voor enige rust op de gespannen oliemarkt, maar verlengt tegelijkertijd de onzekerheid over het verloop van de oorlog tot ver in april.
De verlenging geeft meer tijd voor gesprekken en voor de Verenigde Staten om extra troepen in de regio te stationeren. Zo overweegt Trump volgens zakenkrant The Wall Street Journal om tot 10.000 extra grondtroepen naar het Midden-Oosten te sturen.
Een vat Brentolie, de maatstaf voor prijzen voor olie uit het Midden-Oosten, daalde vrijdagochtend 0,2 procent in prijs tot ongeveer 108 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op bijna 94 dollar. Donderdag werd olie nog flink duurder door onzekerheid over de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten.
