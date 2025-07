Australische veroordeeld voor het uitroeien van haar schoonfamilie met giftige paddenstoelen

Erin Patterson, een 50-jarige vrouw uit Victoria, Australië, is veroordeeld voor moord op drie leden van voormalige schoonfamilie te hebben. Een vierde raakte ernstig te hebben verwond door hen tijdens een lunch in juli 2023 giftige paddenstoelen te serveren. Ze nodigde haar ex-schoonouders Donald en Gail Patterson, Gails zus Heather en haar man Ian uit bij haar thuis, zogenaamd om te praten over haar kankerdiagnose. Tijdens het etentje kregen de gasten een Beef Wellington met daarin groene knolamanieten, een van de dodelijkste paddenstoelen ter wereld.

Na de lunch werden de gasten ernstig ziek; drie van hen overleden enkele dagen later, alleen Ian overleefde dankzij een levertransplantatie. Patterson zelf en haar kinderen werden niet ziek. De autoriteiten stellen dat Patterson haar familie bewust heeft vergiftigd, terwijl zij zelf volhoudt dat het om een ongeluk ging. Ze beweert de paddenstoelen bij een Aziatische supermarkt te hebben gekocht en niet te hebben geweten dat ze giftig waren. De zaak kreeg wereldwijd veel media-aandacht vanwege de bizarre omstandigheden en het feit dat Patterson zelf niet ziek werd.

De politie arresteerde Patterson enkele maanden na het incident op verdenking van moord en poging tot moord. Ze blijft haar onschuld volhouden en zegt dat ze nooit de intentie heeft gehad haar familie te schaden. Maar er pleit wel erg veel tegen haart. Zoals dat ze knolamanieten heeft geplukt en een machine kocht om paddestoelen te drogen.

De Australische riskeert een levenslange celstraf.