B&B Vol liefde: Els merkt niet dat Robert-Jan haar afwijst en wordt Jacco expres opgesloten in zijn tent?

We raken niet uitgepraat over de zelfingenomen, harteloze Thijz, die ook nog eens een belabberde 'kunstenaar' blijkt. En of Els echt kans maakt bij Robert-Jan? Hij reageert wel heel erg koeltjes op een versierpoging van de oud-stewardess.

"Onze Thijz gaat waarschijnlijk niet aan de kerstdis aanschuiven", zei de beroemde schoonzus van Ammarie, Debbie, gisteren bij RTL Boulevard. Paul: "Nee, dat denk ik ook niet." Nu is er waarschijnlijk helemaal niemand in Nederland, die wil dat Thijz met kerst aan tafel zit. Debbie heeft maar één reactie: een dikke middelvinger. "Thijz, jongen!"

De eigenaar van een smerige camping en een smerig huis vindt kennelijk dat iedereen zich kunstenaar kan noemen. Zijn potloodschets van Mariël doet vooral denken aan de tekenlessen in de brugklas. Maar de nieuwkomer valt kennelijk wel in de smaak. "Ik vind het leuk dat je ongegeneerd een heel lichaam gaat bekijken. Dus je kijkt naar benen en borsten en billen…", klinkt het over zijn model.

Bang voor de leeuwen

Marcel scoort in Hoedspruit punten door heel vaak "si, si, claro" te zeggen als mensen in het Spaans tegen hem aan praten. Leuk "internationaal geklets", noemt Mirjam het, die nog een poging doet om Jacco beter te leren kennen tijdens een bush-date. Maar hij blijft maar praten over fietsen, fietsen, fietsen. Na de oeverloze uitleg over sportvissen van Marcel kan ze het niet meer aan. Met het smoesje dat ze het koud heeft maakt de beleefde, maar pijnlijk eerlijke Mirjam er een eind aan. 's Avonds mag Jacco zijn tent niet uit tot iemand hem komt halen. Gek genoeg, kan de cameraploeg wel gewoon heen en weer. Maar de doodsbenauwde Jacco wacht af en mist zo het feestje. Een gemene zet van Mirjam?

Geen kusjes vragen

Els verklaart - nu iedereen weg is - de jacht echt voor geopend. Met ondubbelzinnige opmerkingen als: meisjes plagen...hoopt ze dichter bij de Schotse gentleman te komen, maar die reageert zoals altijd beleefd doch afwijzend. "Ik weet het niet meer”, reageert Robert Jan. "Dat is heel lang geleden.” Zij noemt het flirten. Hij zegt tegen de camera: "Het is niet echt flirten-flirten." Net als de kijker lijkt ook hij toe aan een derde date in zijn jachthuis.

Dat geldt bepaald niet voor Iris, die zich geweldig vermaakt met haar stoute Jan, die iets doet wat hij Jannie-yoga noemt: 17 oefeningen in de zon waar hij zich erg goed bij voelt. Verder zijn de twee vooral in restaurantjes te vinden. Als hij een selfie maakt, zegt Jan echter iets opmerkelijks: "Op de voorpagina van Quote kom je te staan met mij.” Is hij zo rijk of zij? "Liefde kun je niet kopen, niet vragen. Je kunt het alleen maar krijgen. En geven”, aldus Jan.